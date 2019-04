Nuovi sviluppi sul caso delle plusvalenze fittizie, denunciate da Calciomercato.com grazie all'inchiesta di Pippo Russo. Dopo le decisioni della giustizia sportiva, che aveva deciso di punire il Chievo con tre punti di penalizzazione e inibire per tre mesi Luca Campedelli, il Resto del Carlino oggi svela come il presidente del club veneto sia indagato in un'inchiesta aperta dalla Procura di Forlì sulla compravendita di giovani a valori non conformi alla realtà tra i gialloblù e il Cesena.



DOPPIA INDAGINE - Campedelli è indagato insieme all'ex presidente del Cesena, Giorgio Lugaresi, e a Giampiero Ceccarelli, ex capitano e poi dirigente del club romagnolo. Ai tre è stata presentata la notifica di richiesta di proroga delle indagini, mente i pm Filippo Santangelo e Francesca Rago stanno coordinando un'altra inchiesta sul fallimento del Cesena.