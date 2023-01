Una sentenza che può cambiare la stagione, o forse le stagioni, perché rischierebbe di aprire un vaso di pandora importante per i nostri campionati. Oggidovrà pronunciarsi sullache vedono coinvolti lapresentata dal procuratore capo Chiné. Un punto importantissimo perché, in seguito alla ricezione degli atti dell'inchista Prisma della Procura della Repubblica di Torino, la Procura Federla è convinta di avere in mano materiale più schiacciante per evidenziare gli illeciti compiuti da queste società.La corte d'appello, in particolare, non dovrà stabilire o meno nella giornata di oggi la colpevolezza dei nove club coinvolti che ricordiamo essere, oltre allaUna procedura eccezionale, possibile secondo l’art. 63 del Codice di Giustizia sportiva, solo e soltanto nel caso in cui emergano "elementi di prova nuovi che dimostrino la sussistenza degli illeciti". Il procuratore capo Chiné nelle sue memorie accusatorie sostiente che dalle pagine dell'inchiesta Prisma emerganoOggi entro le 12.30 la Corte presieduta dal giudice Toselloa cui sono andati incontro i club nei vecchi procedimenti. Poi in base alle richieste del procuratore Chiné sarà chiamatache, come riporta Gazzetta si baserà sull'articolo 31 del codice di giustizia sportiva che fra le possibilità di pena parte da unama soltanto se (difficilissimo ad oggi) l'illecito economico ha portato alla possibilità o meno di iscrizione ai campionati. Non è escluso, comunque, che anche se la Corte d'Appello decidesse di riaprire i casi, poi non si giunga comunque a un'assoluzione per la Juve e gli altri club.