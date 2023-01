Nuove anticipazioni del servizio di Report sull'inchiesta che riguarda lain onda questa sera alle 21.20 su Rai3. Sportitalia riporata un estratto dell'interrogatorio di, il presidente dellaconferma il pranzo organizzato danella residenza della madre il 23 settembre 2021, al quale erano presenti i dirigenti di varie squadre e i vertici di Lega e Federcalcio: "L’incontro era stato promosso da Andrea Agnelli, d’intesa con Dal Pino, al fine di verificare la possibilità di dirimere contrasti all’interno della Lega e nei rapporti tra la Lega e la Federazione. Appresi dell’iniziativa dallo stesso Dal Pino ed a me venne presentata come esigenza di individuare elementi comuni, anche attraverso la redazione di un documento, finalizzati a soluzioni nella prospettiva del risanamento del sistema calcio".- Gravina poi approfondisce il tema: "Mi è stato ricordato che sono state raccolte dalla stampa nel corso degli ultimi mesi mie dichiarazioni riguardati il tema delle plusvalenze. Ecco, a tal proposito voglio precisare che io da una parte ho l’assoluta convinzione che la plusvalenza, in ogni settore imprenditoriale, sia un obiettivo da conseguire e così anche nel calcio e in questo senso sono le mie dichiarazioni pubbliche che ho resa senza ricevere nessun invito o impulso da parte di chicchessia. Dall’altra parte segnalo che dal 2021 sono presidente della Commissione Licenze Uefa e nell’ambito delle commissione le plusvalenze sono uno dei temi discussi, perché quando andiamo a parlare degli indicatori, sappiamo che il tema della plusvalenza è un tema che deve essere attenzionato ai fini della concessione della licenza. Tuttavia non vi sono dei criteri oggettivi di valutazione ed allora, a mio avviso, non siamo ancora riusciti ad individuare dei criteri soddisfacenti che ci consentano di avere maggiore chiarezza sul tema. Peraltro a questo tema io sono sensibile, tant’è che l’attività della Covisoc è originata, pur senza nulla togliere al lavoro della Commissione, da un mio report fatto dal Centro Studi della Federazione".