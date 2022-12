Il caso plusvalenze Juventus torna improvvisamente d'attualità. Archiviato il processo con l'assoluzione del club bianconero, la procura della Figc dopo aver letto le carte dei pm di Torino hanno chiesto la revoca della sentenza, puntando a rimettere in discussione la decisione della Corte d'appello della stessa Figc. Nelle 14mila pagine ricevute dagli inquirenti torinesi esistonoNon conta più quindi il singolo momento, l’affare sospetto, ma il sistema «Collaudato nel tempo dalla Juventus di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive non finalizzati a dotare la squadra di determinate qualità tecniche bensì di realizzazione di plusvalenze».C’è anche una significativa intercettazione di Allegri: «Il mercato di oggi è quello vero, dove uno va a comprare il giocatore che gli serve, cioè tu devi capire che il mercato dell’anno scorso era solo plusvalenze […]Le tre parole ripetutamente citate nel documento sono. Di qui la lunga serie di intercettazioni indicate. Come questa: «Ma tu pensa uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni, adesso ti ha, ti vale, ti deve anche andare sotto i ferri, cioè, era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì». O ancora:Fino al cosiddetto “libro nero FP” con le iniziali riferite all’ex dirigente ora al Tottenham. Un documento rinvenuto dagli investigatori torinesi nell’ufficio di Cherubini e che parla di «Viene poi citata anche una nuova relazione della Consob che non era nota nei primi processi sportivi. Quanto ammontano le plusvalenze sospette?Furono decisivi per iscriversi al campionato? Come sottolinea La Gazzetta dello Sport dipende dalla risposta. Le irregolarità gestionali portano a multe e squalifiche,