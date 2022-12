È lunghissima lasulle quali la procura della Federcalcio si era prima interessata e poi pronunciata, dichiarando innocenti i club. Ora però, dopo aver letto le carte dei pm di Torino,Oltre ai bianconeri sono in ballo ancora, mentre la posizione del Napoli non è più in discussione.Di seguito la lista di tutti gli affari sotto la lente d’ingrandimento.NICOLÒ ROVELLA - Dal Genoa alla Juve per 18 milioni.MANOLO PORTANOVA - Dalla Juventus al Genoa per 10 milioni.ELIA PETRELLI - Dalla Juventus al Genoa per 8 milioni.KEVIN MONZIALO - Dal Lugano alla Juventus al Lugano per 2,5 milioni.CHRISTOPHER LUNGOYI - Dal Lugano alla Juventus per 2,5 milioni di euroFRANCO TONGYA - Dalla Juventus al Marsiglia per 8 milioni.AKÉ MARLEY - Dal Marsiglia alla Juventus per 8 milioni.GIULIO PARODI - Dalla Juventus alla Pro Vercelli per 1,32 milioni.DAVIDE DE MARINO – Dalla Juve alla Pro Vercelli per 1,5 milioni di euro.KALY SENE - Dalla Juventus al Basilea per 4 milioniHAJDARI ALBIAN - Dal Basilea alla Juventus per 4,38 milioni di euro.RAFAEL DE FONSECA - Dalla Juventus all'Amiens per 1,5 milioni.FELIX NZOUANGO - Dall'Amiens alla Juventus per 1,9 milioni di euro.FRANCESCO LAMANNA - Dalla Juventus al Novara per 900mila euro.TOMMASO BARBIERI - Dal Novara alla Juventus per 1,4 milioni.ERIC LANINI - Dalla Juventus al Parma per 2,385 milioni di euro.ALESSANDRO MINELLI - Dal Parma alla Juventus per 2,91 milioni di euro.EDOARDO MASCIANGELO - Dalla Juventus al Pescara per 2,3 milioni di euro.MATTEO BRUNORI - Dal Pescara alla Juventus per 2,93 milioni di euro.LEONARDO LORIA - Dalla Juventus al Pisa per 2,473 milioni.STEFANO GORI - Dal Pisa alla Juventus per 3,2 milioni.PEREIRA DA SILVA - Dalla Juventus al Barcellona per 7,866 milioni di euro.MIRALEM PJANIC - Dalla Juventus al Barcellona per 60,842 milioni di euro.ARTHUR - Dal Barcellona alla Juventus per 72 milioni.ALEJANDRO MARQUES - Dal Barcellona alla Juventus per 8,2 milioni.JOAO CANCELO - Dalla Juventus al City per 65 milioni di euro.PABLO MORENO - Dalla Juventus al City per 10 milioni.DANILO - Dal City alla Juve per 37 milioni di euro.FELIX ANDRADE - Dal City alla Juventus per 10,508 milioni.EMIL AUDERO - Dalla Sampdoria alla Juventus per 20 milioni.PEETERS DAOUDA - Dalla Samp alla Juventus per 4 milioniERASMO MULÈ - Dalla Sampdoria alla Juventus per 3,5 milioni.GIACOMO VRIONI - Dalla Sampdoria alla Juventus per 3,88 milioniNICOLÒ FRANCOFORTE - Dalla Juve alla Samp per 1,7 milioni di euro.GERBI ERIK - Dalla Juve alla Samp per 1,3 milioniMATTEO STOPPA - Dalla Juve alla Samp per 1 milione.MICHAEL BRENTAN – Dalla Juve alla Sampdoria per 225mila euro.ANDREA ADAMOLI - Dalla Juventus all'Empoli per 500mila euro.LEONARDO MANCUSO - Dalla Juventus all'Empoli per 4,5 milioni.MARCO LIPARI - Dall'Empoli alla Juventus per 600mila euro.TOMMASO MARESSA - Dall'Empoli alla Juventus per 500mila euro.MARCO OLIVIERI - Dall'Empoli alla Juventus per 2,4 milioni di euro.MAXIME LEVERBE - Dalla Sampdoria al Chievo per 600mila euroDAVIDE IVAN - Dalla Sampdoria al Chievo per 900mila euroFABIO DEPAOLI - Dal Chievo alla Sampdoria per 4,5 milioniMEHDI LERIS - Dal Chievo alla Sampdoria per 2,8 milioni.MACHIN DICOMBO - Dal Pescara al Parma per 2,015 milioniPAOLO NAPOLETANO - Dal Pescara al Parma per 1 milioneFABIAN PAVONE - Dal Pescara al Parma per 1,8 milioniALESSANDRO MARTELLA - Dal Pescara al Parma per 500mila euroCRISTIAN GALANO - Dal Parma al Pescara per 2 milioniDAVIDE CIPOLLETTI - Dal Pescara al Parma per 1,2 milioniSTEFANO PALMUCCI - Dal Pescara al Parma per 3,09 milioniDUARTE GASTON BRUGMAN - Dal Pescara al Parma per 2,55 milioniMATTEO BRUNORI - Dal Parma al Pescara per 1 milione e 15mila euroMARCO D’ALOIA - Dal Parma al Pescara per 2,8 milioniSIMONE MADONNA - Dal Parma al Pescara per 1 milione.