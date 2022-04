Il legale del Napoli, Mattia Grassani, parla al Corriere del Mezzogiorno in vista della sentenza sul caso plusvalenze: "Ci aspettiamo un verdetto di piena assoluzione. Un verdetto che restituisca al Napoli e al presidente l’immagine tanto faticosamente costruita in tanti anni di gestione, che non può essere scalfita dall’accostamento a un fenomeno, quello delle plusvalenze fittizie, distante anni luce dalla visione imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, da sempre esempio di equilibrio ed attenzione al bilancio, non aveva alcuna necessità o esigenza di maquillages finanziari".