L’indagine sulle plusvalenze continua e coinvolge anche il Napoli. Secondo quanto scrive Repubblica la Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, ha fatto visita alla Turris, la squadra di Torre del Greco che gioca in Serie C. e ha acquisito i contratti di acquisto e quello di cessione Claudio Manzi. Un nome diventato noto per l’inchiesta della procura federale sulle plusvalenze sospette: Manzi era uno dei quattro giocatori, insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e il 3° portiere Orestis Karnezis, che il Napoli nel 2020 aveva inserito come contropartita nell’affare Osimhen col Lille. Il Napoli, come tutti gli altri club, fu prosciolto.



4 MILIONI, CIFRA GONFIATA - L’acquisizione rientra nel supplemento di indagini chiesto a gennaio alla Procura di Napoli che sta indagando sui conti del club di De Laurentiis. La Finanza ha già ascoltato alcuni dei ragazzi coinvolti nell’affare Osimhen e ora in mano i contratti di Manzi. Trasferito al club francese per 4 milioni, in Francia non era mai andato: aveva firmato l'accordo in Italia, compreso quello del prestito alla Fermana. Undici mesi più tardi, il Lille, che nel frattempo aveva cambiato proprietà, lo ha svincolato. Manzi firmò gratis per la Turris. Che a gennaio lo ha venduto alla Virtus Entella per una cifra intorno ai 120 mila euro. Molto meno dei 4 milioni di valutazione iscritti a bilancio dal Napoli.