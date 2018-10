Che fine ha fatto uno degli allenatori più vincenti della storia recente del calcio? Come mai il suo carisma non funziona più?Chiedersi dove sia finito José significa darsi una risposta anche su come è cambiato il calcio in questi ultimi anni., le leggende dello United fanno il tiro con le freccette, i tabloid danno le quote dell’esonero, lui se ne esce con frasi sibilline, del tipo: "Se dico quello che penso di questa squadra…".La verità è che, non basta più attaccare la presa alla spina per avere una squadra elettrica, quello funzionava una volta., dal primo titolo nazionale col Porto al Triplete con l’Inter, passando per le vittorie col Chelsea,, comprese due Champions (Porto e Inter). Nello stesso arco di tempo - otto anni, d, con tre squadre, Real Madrid, altra tappa a Chelsea e Manchester Utd, l’ultima sfida. Avanti:(Porto, Chelsea e Inter, tre bis) in otto partecipazioni. Si spostava di campionato in campionato portando con sé il carico vincente di fascino, prestigio, potenza mediatica.. Stop.. Per anni le loro sfide hanno fatto epoca. Mou ha ritrovato Pep in Premier, addirittura nella stessa città, ma. Il fuoco della vendetta reciproca brucia con meno ardore. Pep è un uomo che ha una missione, cambia la questione per José: è lui la missione.. Per un po’ ha funzionato.Nel suo primo anno di Manchester Utd - 2016-17 - per la prima volta da quando allena, Mourinho ha dovuto fare i conti con la dura realtà di quella "normalità" che ha sempre schifato. E per la prima volta - in un campionato nazionale - è finito fuori dal podio (al 6° posto).- fuggendo a Madrid prima del previsto e subito dopo aver toccato la vetta della sua carriera - e che invece l’ha travolto nella sua precedente esperienza inglese, a Stamford Bridge. La sensazione:. In queste ore si fa ventilare l’ipotesi di un suo sbarco sulla panchina della nazionale Usa. Potrebbe essere la destinazione ideale per un allenatore che - ogni volta e lo dimostra la sua storia - ha bisogno di una nuova sfida per accendersi.