Il silenzio è d'oro. A parlare anche a nome di Paul Pogba è quindi Rafaela Pimenta, molto più che una semplice manager per il centrocampista francese, rimasto fedelissimo a lei anche dopo la prematura scomparsa di Mino Raiola. E Pimenta ha espresso solidarietà nei confronti del suo assistito, assicurando la buonafede totale del centrocampista della Juve dopo la notizia della sospensione cautelare dopo la positività al testosterone comunicata dal Tribunale Nazionale Antidoping, come confermato a Calciomercato.com: "Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole", le parole di Pimenta.