Tempo al tempo dunque, bisogna aspettare gli esiti delle controanalisi che con ogni probabilità verranno richieste da Paul Pogba entro i tre giorni di tempo a disposizione sua e dei suoi legali. Inizia quindi un conto alla rovescia tutto nuovo in casa Juve, inaspettato, che nessuno avrebbe voluto affrontarerispetto a quello attuale che parla di 8 milioni netti più 2 di bonus passando a un'intesa fatta di traguardi intermedi a rendimento da centrare. Trattativa quindi sospesa ancor prima di poter iniziare, almeno per qualche giorno. Poi si vedrà.Procedendo in via ipotetica, non è così campata per aria la teoria che potrebbe portare persino alla risoluzione del contratto se alla fine la positività dovesse essere confermata e poi Pogba squalificato. D'altronde le pene sono storicamente molto pesanti: si parla di una squalifica fino a due anni per la sola responsabilità oggettiva, pena che raddoppierebbe fino a un massimo di quattro anni nel caso in cui venisse addirittura ravvisata l'intenzionalità.