Mathias Pogba torna in libertà. Il suo avvocato, Yassine Bouzrou, ha confermato a BFMTV che la richiesta di scarcerazione è stata accettata e dunque il suo cliente ha lasciato il centro di custodia cautelare di Villepinte, dove era detenuto dallo scorso 17 settembre.



Mathias è stato incriminato insieme ad altri quattro sospetti nel caso di estorsione di bande organizzate ai danni del fratello Paul Pogba, centrocampista della Juventus. I giudici istruttori incaricati del caso hanno accettato la richiesta di scarcerazione di Matthias Pogba, posto ora sotto controllo giudiziario: non può contattare la madre e il fratello, non è autorizzato a lasciare il territorio e non può utilizzare i social network.