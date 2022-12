Si vede, a luglio:. Un piccolo passo in direzione del ritorno in campo per una partita, in una data che al momento non si può ancora definire con certezza. Dopo l'amichevole vinta con l'Arsenal il 17 dicembre,, parlando del Polpo, aveva detto: "Paul purtroppo non ha ancora fatto un metro di allenamento, quindi non so dire quando e come rientrerà. Questa è la verità, fino a questo momento non ha ancora fatto un metro di corsa. Dispiace per lui, ma in questo momento non posso fare affidamento su di lui. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile"., uno step non ancora sufficiente per lasciare tranquilli staff e tifosi ma sicuramente importante. Dopo tanto tempo trascorso tra terapie in palestra e in piscina, Pogba ha ricalcato il prato verde e può iniziare quindi la fase successiva. Una fase che prevede un ricondizionamento fisico per ritrovare forza e resistenza nella muscolatura., ovvero fino alla trasferta che potrebbe essere già decisiva per il sogno rimonta contro il Napoli, il big match per il quale Pogba sogna di essere convocato.La speranza di rivedere il francese in campo a gennaio è alimentata anche dalle parole di, membro dell'UEFA nel Consiglio della FIFA, a Tuttosport: "Avevo visto Pogba già nel primo tempo in tribuna, ma parlava fitto fitto con il presidente Macron e non ho voluto disturbarli. All'intervallo, invece, l'ho trovato seduto da solo nella lounge. Così mi sono avvicinata e in francese gli ho chiesto come stava.. L'ho visto in grande forma, gentile, affabule con tutti".