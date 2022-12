Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio Uno.



Tra i molti argomenti trattati, il numero uno della Cadetteria ha detta la sua anche sul caso di Manolo Portanova, il centrocampista del Genoa condannato in primo grado a sei anni di carcere per stupro di gruppo: "Il caso è di una complessità non indifferente e mi limiterò a fare tre veloci considerazioni - ha affermato Balata - La prima è che, come sapete, la Lega Serie B è da sempre in campo contro una delle più vergognose delle violenze, quella contro le donne, e credo che nessuno possa eccepire nulla. Il secondo tema è che il Genoa è sicuramente danneggiato da questa situazione, sotto ogni profilo, a prescindere da qualunque sia l'epilogo della vicenda. Comunque vada il Genoa ne subirà un danno, malgrado sia un evento estraneo a quella che è l'attività della società".



"Il terzo tema - ha infine aggiunto Balata - è la presunzione d'innocenza. Nella nostra Costituzione c'è un articolo, il 27 comma 2, che afferma che un imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva. Questo non è un'agevolazione per qualcuno ma una conquista della stato di diritto che ha portato al superamento dello stato dittatoriale che avevamo prima della guerra. Ci troviamo di fronte ad un reato odioso ma anche a una persona che per Costituzione ha diritto ad altri due gradi di giudizio".