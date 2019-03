Volano gli stracci tra il Paris Saint-Germain e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno. Veronique, madre e agente del centrocampista francese, ha dichiarato a L'Equipe: "Adrien sta vivendo male questa situazione, gli proibiscono l'accesso al campo ma un calciatore del suo livello non può stare due settimane senza allenarsi e quindi lo sta facendo altrove. E' un prigioniero tenuto in ostaggio del PSG, un ambiente crudele. Presto sarà messo a pane e acqua in una prigione sottoterra".