La #Reggina esprime soddisfazione per l'avvenuto accoglimento, in via autonoma, della propria istanza da parte del Tribunale Federale Nazionale, con anticipazione dell'udienza al 4 maggio 2023. — Reggina 1914 (@Reggina_1914) April 30, 2023

Nuovo colpo di scenache sta inevitabilmente. La società calabresee il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'istanza anticipando l'udienza per la discussione del deferimento relativo alle scadenze non pagate del 16 marzo 2023 al 4 maggio 2023.





NUOVE DATE - L’udienza di primo grado al Tfn, relativa al secondo deferimento, è stata anticipata dall’11 al 4 maggio, mentre quella di appello alla Corte federale, relativa ai 3 punti di penalizzazione del primo deferimento, sarà anticipata all’11 e non più al 18 maggio.



PLAYOFF - Una volta svolti i due dibattimenti, rimarrà solo da fissare la data dell’eventuale appello per la penalizzazione (si prospettano da 5 a 7 punti di sanzione) per il secondo deferimento. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa mossa, che potrebbe essere vista anche come una forma di "patteggiamento" per uno sconto di pena, dovrebbe consentire il regolare svolgimento dei playoff, che da calendario dovrebbero partira il 26-27 maggio.