Quella di oggi è una data cruciale per il futuro prossimo della Reggina.



Il club calabrese, che sul campo sembra essersi ripreso nelle ultime settimane incamerando 7 punti in tre gare dopo aver vissuto al buio per un intero semestre, questa mattina comparirà dinnanzi al Tribunale Nazionale Federale per discutere della famigerata questione dei mancati versamenti delle ritenute Irpef sugli stipendi di novembre e dicembre 2022. Il rischio concreto, per gli amaranto, è che la propria classifica possa essere decurtata di quattro punti, facendo scivolare la squadra fuori dalla zona playoff.



La situazione della Reggina è nota ed intricata. I mancati pagamenti in questione non sono infatti figli di inadempienze economiche della società bensì di una precisa imposizione giuntale dalla giustizia ordinaria dopo che la proprietà del club aveva chiesto la legittima ristrutturazione del debito lasciatole in eredità dalla precedente gestione.