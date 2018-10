Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, ha parlato in un'intervista al Times, tuonando contro le accuse di stupro mosse a CR7 da Kathryn Mayorga e risalenti al 2009. Hugo ha dichiarato: “A Madeira mio fratello è un eroe. Qui, da noi, uno come lui ha un enorme impatto, perchè ha fatto tanto per noi, per la nostra piccola isola. Infatti, ogni anno, circa 500 mila persone vengono qui e visitano il museo di CR7. Cristiano torna da noi ogni Capodanno, perchè l'1 gennaio è il compleanno di mia madre e qui, per l'occasione, fanno anche i fuochi d’artificio. Le accuse di stupro sono spazzatura? Sì, lo sono".