Non si fermano gli interventi delle ex leggende del Manchester United in merito al caso Ronaldo. Ad aggiungersi alla lista è ora Gary Neville che, come riportato dal Daily Mail, ha così commentato la situazione: “No, non credo che voglia restare. Non avrebbe fatto quest’intervista se avesse voluto. Cristiano sapeva che quest’intervista sarebbe uscita su tutti i giornali ed ha voluto porre fine alla sua carriera al Manchester United. Non capisco su cosa stia riflettendo la dirigenza visto che la realtà dei fatti è che sanno di dover rescindere il contratto con Cristiano. Altrimenti si rischia di creare un precedente molto pericoloso, dove ogni giocatore può criticare il club. Poi, detto questo, concordo con alcune cose dette da Cristiano ed anche molti tifosi dello United lo faranno. Ovviamente, se sei un dipendente ed arrivi a fare queste affermazioni, il tuo contratto è da stracciare. Non c’è dubbio che i Red Devils debbano fare così nei prossimi giorni. Anche Cristiano vorrà farsi licenziare. Sia lui che il club si sono messi con le spalle al muro”.