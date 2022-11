Il caso Ronaldo continua a tener banco in Inghilterra. Molte leggende del Manchester United hanno già espresso la loro opinione in merito, tra cui Teddy Sheringham e Rio Ferdinand. Ad aggiungersi alla lista, è l’ex campione d’Europa con i Red Devils Peter Schmeichel che, ai microfoni BBC Radio 5 Live, ha così commentato la situazione: “Credo nelle favole. Sono un grande fan di Ronaldo, lo sono sempre stato. Sono anche un grande tifoso del Manchester United e mi auguro sempre che abbia i migliori giocatori del mondo. Per questo, spero che ci sia l’opportunità che lui e lo United si possano sedere attorno ad un tavolo, parlarne e trovare una soluzione. Cristiano Ronaldo deve rimanere un giocatore del Manchester United”.