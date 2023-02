Tutti noi sappiamo che le norme legali sono fondamentali,. Il rispetto, la decenza, il buon gusto non stanno scritti nei vari codici di procedura civile o penale, non sono soggetti a tribunali, collegi, procure. Sono semplicemente. Queste leggi non scritte non vanno mandate a memoria, assorbite e fatte proprie. Sono frutto di educazione, apprendimento, emulazione, cultura e dovrebbero trovare in certi rappresentanti istituzionali i loro riferimenti primari.