Non c'è nemmeno stato bisogno di registrare migliaia di telefonate o mettere le cimici nei ristoranti.Il procuratoreè così in buona fede, che durante lo stesso intervento, continua dicendo “sono anti-juventino, tifosissimo del Napoli, sono contro i latrocini in campo eppure m'è toccato scrivere archiviazioni.” Usando il metro dei giudici che hanno condannato la, questa dichiarazione ha il peso d'una confessione.Quelli delle altre squadre con cui queste plusvalenze (scambi di giocatori senza esborsi) sono state fatte, risultano non colpevoli proprio perché non hanno manifestato alcuna consapevolezza.Il procuratore, invece lo ammette, anzi lo proclama e si dice perfino dispiaciuto perché è stato costretto:Ora il dottor Santoriello ha tutto il diritto di “odiare” la Juventus, di darle, in pratica, della ladra, ma non è un tifoso qualsiasi, non è una persona qualsiasi.Eh, dicono subito i giustizialisti ma non è mica un giudice, è un pubblico ministero, è l'accusa. Già, ma ditemi, per esempio: un imputato dalla pelle nera sarebbe tranquillo se sapesse che chi lo accusa ha esplicitamente detto, in precedenza, che “odia i negri”? Quando chiedono oggi allo stesso magistrato cosa ne pensi delle sue dichiarazioni, afferma che non ha niente da dire. Quindi conferma o ha cambiato idea? Se ha cambiato idea sarebbe meglio lo dicesse. Sempre fosse possibile credergli.L'avvocato, già difensore della Juventus e tutt'oggi legale di alcuni rinviati a giudizio nell'inchiesta Prisma, stima il dottor Santoriello: per lui è persona affidabilissima, preparatissima, intelligentissima ed equanime perché “ha archiviato” inchieste sulla Juventus. A parte il fatto che “gli è toccato” farlo, nessuno contesta la preparazione e l'intelligenza del dottor Santoriello.P.S. Ultima ora il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati ha "scagionato" il suo associato Santoriello, affermando che: l'odio non è una motivazione abbietta, spesso alla base della violenza. Tutti assolti!