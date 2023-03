Zero minuti in campo per Gianluca Scamacca nell'ultima uscita di Premier League del West Ham, contro l'Aston Villa: David Moyes, tecnico degli Hammers, ha commentato così il momento della punta ex Sassuolo.



"Sappiamo che i suoi dati fisici devono essere migliori di quello che sono. Gianluca deve riprendersi: nessun allenatore vuole schierare la formazione peggiore; tentiamo sempre di far giocare chi può farci vincere, la squadra migliore. Vogliamo solo che l'impegno sia maggiore. Questa è una delle cose che stiamo cercando. Ci piace per le sue caratteristiche, per il suo gioco di rapina; in generale si applica ma ultimamente non è inserito nel lavoro che stiamo facendo".