La Procura della Figc ha chiesto alla magistratura di Perugia gli atti relativi all'indagine sul "caso Suarez". Come spiegato da Sky Sport al momento né la Juve né Suarez risultano indagati, ma la Procura della Figc esaminerà le carte per stabilire se la società bianconera abbia violato i seguenti due articoli del codice di Giustizia Sportiva: l'art. 4 ex 1 in termini di princìpi di lealtà e correttezza sportiva, e l'art. 32, che al comma 7 recita "Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci [...] che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili".