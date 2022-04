Il video dell’aggressione da parte di, ex campione del mondo di pugilato, in aereo ha fatto il giro del mondo. Noto fuori dal ring quanto all’interno di esso, Tyson non è nuovo a questi avvenimenti, sin dal famigerato morso all’orecchio, nel 1997, durante l’incontro con, ma ancor prima, quando nel 1991 fu incarcerato con l’accusa di abusi sessuali.e con della cocaina in proprio possesso. Sin da allora sembravano lontani gli anni d’oro in cui il classe 1966 faceva parlare di sé solamente perché collezionò una striscia diLa notte del 21 aprile in un volo di linea, a fare i conti con i ‘ganci’ dell’ex numero 1 al mondo della categoria pesi massimi è stato, uomo di 36 anni americano. I media americani hanno ricostruito la vicenda, spiegando che la rabbia di Tyson è cominciata perché. La vittima dell’aggressione era già nota alle forze dell’ordine americane, avendoL’ultimo reato risalirebbe al 2018, in cui avrebbe fatto irruzione in una proprietà privata, rubando una roulotte agganciandola al suo pick-up. Qualche ora dopo la vicenda un portavoce di Tyson, rompendo il silenzio, ha dichiarato: “Purtroppo, il signor Tyson ha avuto un incidente su un volo con”.