Positiva dalla mattina ma ha voluto comunque festeggiare il compleanno con decine di persone a Montecarlo. E' bufera sulla moglie di Veretout. La 29enne Sabrina, incinta, ha spiegato così l'accaduto: "Eravamo a Montecarlo da qualche giorno con tutti gli invitati venuti da tutta la Francia e chi doveva lavorare all'evento. Sabato sono risultata positiva al Covid, così come un'altra persona, ma ormai eravamo già tutti insieme. Ho lasciato a tutti la scelta di andare via e rinunciare - dice a FirenzeViola.it - ma tutti sono voluti restare e lavorare alla festa che non hanno voluto annullassi. Stiamo bene, Jordan è negativo e domani tornerà ad allenarsi. Anche io e le bambine dovremo rientrare ma ovviamente affitterò una macchina ad hoc".