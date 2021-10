Daniele Adani, attraverso la Bobo Tv, dice la sua sul caso Dusan Vlahovic-Rocco Commisso alla Fiorentina: "La piazza si dividerà: chi vorrà che Vlahovic vada in tribuna e chi invece lo reputa il più forte. I tifosi si dividono perché ragionano di pancia. Firenze è così. E adesso toccherà a Italiano tenere la barca in equilibrio, perché poi se cala il rendimento dei risultati ne va di mezzo tutta la squadra anche dopo un'annata molto buona, rivolta al futuro. Questo è un intoppo che non ci voleva".