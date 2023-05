Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri è intervenuto su Radio Rai alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport", nella quale ha affrontato anche il tema Vlahovic e ha commentato le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in merito agli insulti razzisti ricevuti dall'attaccante della Juve.



"Sono frasi rilasciate a fine partita che hanno destato qualche perplessità, poi se ci ripensa un attimo anche Gasperini probabilmente qualcosa correggerebbe. Probabilmente non ha voluto affrontare la sua tifoseria, non è stata una bella cosa. Uno perché è nero, l'altro perché è zingaro o giallo: non se ne viene più a capo. C'è bisogno di più incontri con le tifoserie, di più confronto: sennò prendiamo una strada che non porta da nessuna parte", ha detto Ulivieri.



Al termine della partita di ieri, l'allenatore atalantino aveva commentato con queste parole l'episodio che ha avuto come protagonista Vlahovic: "Da noi giocano Pasalic e Djimsiti, ha giocato Ilicic e a volte gli insulti sono rivolti al singolo, magari per altre cose. Il razzismo è una cosa molto seria, va contrastata e non c'è alcun dubbio. Ma non va confuso, perché altrimenti riguarderebbe anche i nostri giocatori. L'insulto è anche quando dicono figlio di p...a o pezzo di m...a".