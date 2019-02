“Hai ragione, ho sbagliato, ma più che chiedere scusa, ripeto l’ho fatta fuori dal vaso” lo ha detto De Devitiis questa mattina dopo le polemiche emerse per il servizio a Le Iene su Nicolò Zaniolo. A infastidire di più i protagonisti del video in onda su Italia 1 le domande con doppi sensi a sfondo sessista rivolte alla madre del giovane talento ex Inter che hanno scatenato la polemica social e costretto l’autore del servizio a cancellare il suo profilo Instagram.Ora, però, la pace sembra veramente sancita. Il giornalista del programma televisivo, infatti, ha aspettato Francesca Costa e lo stesso numero 22 giallorosso sotto casa per chiedere definitivamente scusa chiudere la querelle nata in questi giorni. IGesto apprezzato dache sul suo profilo Instagram pubblica anche un selfie con De Deviitiis e scrive: “Pace fatta, le tue scuse sincere sono arrivate al cuore…grazie per le rose giallorosse bellissime”.