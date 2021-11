L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia il reparto offensivo di Simone Inzaghi.



“Il bello di avere una cassaforte: apri, scegli, prendi, usi e poi rimetti a posto. Tutto al sicuro, tutto a portata di mano. Dentro c’è un tesoro, è l’attacco dell’Inter: ora sì, ora Simone Inzaghi vede e di volta in volta decide. Che bellezza, che vita. Perché se i nerazzurri hanno segnato comunque un gol in meno rispetto allo scorso campionato dopo 11 partite - 28 contro 29 -, è proprio in questo reparto che, nel gioco dell’eterno confronto con la stagione dello scudetto, l’Inter ha fatto il salto in alto. Antonio Conte, dentro quella cassaforte, sceglieva fra tre orologi, Simone fra quattro. A seconda della domenica, dell’occasione. Ed è quasi sempre una bella sfilata”.