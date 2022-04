Antonio Cassano punta il dito contro due dei giocatori più importanti del Napoli sulla BoboTv: "Fabian Ruiz è inguardabile da quattro mesi. Non mi è mai piaciuto e sta dando poco a livello qualitativo. Anche Zielinski sta deludendo, a parte i primi due-tre mesi di stagione. Koulibaly pure non sta giocando bene ultimamente, ma al Napoli sta mancando soprattutto il centrocampo, fatta eccezione per Lobotka".