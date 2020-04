"Ripresa calcio? La realtà è che non si può tornare in campo, specie per fare 13 partite in 45 giorni, anche ci fossero 8/10 cambi". Parola di Antonio Cassano, che in una lunga diretta su Instagram con Pierluigi Pardo ha parlato a tutto campo, a partire dall'eventuale ripartenza della Serie A dopo lo stop per l'emergenza coronavirus: "Giocare il campionato nell'anno solare come propone Galliani mi sembra un po' difficile. Il presidente Gravina e tutti gli altri devono essere uniti nel fermare il calcio".



BUFFON - Cassano parla poi di Gianluigi Buffon, che rinnoverà il suo contratto con la Juventus: "Non è una sorpresa, Gigi vuole fare il Mondiale nel 2022 per giocare il suo sesto. Farà un anno, poi vedrete che continuerà: scommettiamo?".



LAUTARO - Tiene banco il caso Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter corteggiato dal Barcellona. Cassano non ha dubbi: "E' fortissimo, ma a 120 milioni si può anche vendere: pagato 20, venduto a 120. Mi faccio dare 70/80 milioni cash e Arthur, oppure uno tra Lenglet e Umtiti così i nerazzurri avrebbero anche un centrale mancini". Cassano consiglia anche l'eventuale sostituto, con un nome a sorpresa: "Prenderei Cavani, anche a 33 anni è perfetto per Conte per vincere subito. Chi tra Werner e Griezmann? Io punterei dritto su Lacazette: sarebbe il top in coppia con Lukaku".