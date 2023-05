Il primo round dell’Euroderby se l’è aggiudicato con merito l’Inter, questo il commento di Antonio Cassano sulla BoboTv: "La mossa più a sorpresa che mi è piaciuta da 3-4 mesi a questa parte è Darmian a fare il terzo difensivo a destra. Quando c'è da massacrare Inzaghi lo massacro, ma se c'è da dargli meriti, glieli do. Poi c'è Dzeko, che non ha sbagliato una palla. L'Inter meritava di vincere il derby con 3-4 gol di scarto. Se i nerazzurri sono questi, non c'è partita. L'unica speranza per il Milan è se torna Leao, anche perché la mia impressione è che non avessero armi. Comunque ripartirei da Inzaghi solo se alza la Champions League, anche se sono in disaccordo. Un mese fatto bene non può cancellarne 20 fatti male".