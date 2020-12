In un appuntamento con la Bobo TV c'era Romelu Lukaku al centro del dibattito tra Vieri, Cassano, Ventola e Adani. Il bomber dell'Inter, dopo i 34 gol siglati nel suo primo anno in Italia, ha iniziato in modo positivo anche questa stagione. Fantantonio, durante la diretta Twitch, però, sottolinea: "Firmino è più forte di Lukaku e ha 26 anni. Per non parlare di Aguero. Lukaku ha due merluzzi al posto dei piedi. È un animale fisico, gli devi buttare la palla là davanti. Non potrà mai essere un campione raffinato. Se abbassa il fisico non può più giocare, infatti in Inghilterra ha fatto fatica".