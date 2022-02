Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito alla prestazione che i nerazzurri hanno offerto in Champions contro il Liverpool.



"L'Inter ha fatto una grandissima partita, ad eccezione, e lo dico a malincuore, di Lautaro e Dzeko che hanno giocato al di sotto delle loro potenzialità. L'Inter ha provato a stare alla pari con il Liverpool, ha giocato con coraggio, ma in queste partite devi segnare quando ti capitano le occasioni. Infatti, dall'altra parte, Salah e Firmino hanno fatto gol con due mezze palle. Ero a San Siro, allo stadio si apprezzano quei giocatori come Van Dijk che hanno quel carisma che gli permette di giocare per divertirsi. Ho visto i Reds sicuri, tranquilli, sono tra i vincitori papabili della Champions. Poi è stato bravo Klopp a fare le tre sostituzioni, lì è cambiata la partita".