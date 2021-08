Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, esprime la propria opinione sull'attacco dei nerazzurri.



«L'Inter ha la base, difensiva, ma la grande libertà che Simone Inzaghi, da ragazzo intelligente, dà alla squadra è importante. Poi c'è un ragazzo che è andato nel dimenticatoio, ma è un campione, Sanchez. Se lui sta bene, lì davanti i nerazzurri possono giocare come vogliono e possono giocarsela con tutti in Italia e in Europa»