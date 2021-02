Antonio Cassano non è mai banale. Intervenuto sulla Bobo TV, in compagnia di Bobo Vieri, Fantantonio ha parlato di Antonio Conte: "Dopo tutti i giocatori che gli hanno comprato l'anno scorso, Conte è obbligato a vincere. Altrimenti, con il bagno di sangue della Champions ed Europa League, la stagione diventa fallimentare. Il Milan, con 1,50 €, sta facendo un campionato clamoroso. Per l’Inter, se dovesse vincere il Milan, sarebbe un massacro".