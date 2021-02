I risultati dellastanno suscitando diversi commenti favorevoli. L'ex attaccante tra le altre della, Antonio, è rimasto molto colpito dalla squadra di. Ecco come si è espresso in una diretta Instagram con Boboriportata stamani su Il Corriere dello Sport."Non so quando, tra sei mesi, l’anno prossimo o tra due, ma Simone andrà ad allenare un top club mondiale perché è un fenomeno nella gestione. Ha alchimia con i giocatori, pensate a come ha difeso Luis Alberto dopo la lite con la società. È sempre carico, aggressivo, mi piace tanto come allenatore e persona"."Quello che mi fa impazzire della Lazio è la varietà di gioco. Sa ripartire con la velocità di. Può giocare tra le linee con la tecnica di. Può giocare di fisico, buttando la palla suo Milinkovic. Hanno tante alternative per metterti in difficoltà.. Vanno a mille all’ora in attacco, giocano a calcio, sono compatti. Immobile si muove in profondità come nessun altro oggi in Italia".E continua: ". Quest’anno hanno presoper sviluppare ancora di più l’idea su cui Inzaghi lavora da anni. Strakosha lanciava su Milinkovic o su Caicedo per la 'seconda palla'. Adesso l’azione parte da Reina, tante volte fa il gioco di Ter Stegen al Barcellona, palla rasoterra di 50 metri. Mi impressiona la varietà di soluzioni. Hanno fisicità, profondità, qualità, sacrificio, spirito di squadra.".