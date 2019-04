Antonio Cassano sta con Andreazzoli e Mihajlovic, che ieri hanno criticato la scelta di Massimiliano Allegri di schierare una Juventus imbottita di giovani e riserve contro la Spal. Ecco le parole di Fantantonio a Tiki Taka: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Allegri, che ha messo in campo tutti quei ragazzi. È dura per le squadre che stanno lottando per la retrocessione accettare una situazione del genere, normale poi che Empoli, Bologna si lamentino. Già la Juve non è tanto amata, se poi se le va a cercare...".