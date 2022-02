Antonio Cassano parla alla Bobo Tv di Inter-Sassuolo: "Grosso problema fisico e mentale contro il Sassuolo: dopo una grande partita di Champions ne risenti. Il Sassuolo ha fatto una buona partita, intelligente, ma credo che per l'Inter sia stata la partita più brutta dell'anno, forse alla pari con quella contro la Juve. Non mi sono piaciuti dall'inizio alla fine, hanno creato cose estemporanee, senza gioco. Non me lo sarei aspettato visto il pari del Milan: ora si trova con tante squadre addosso e non può più sbagliare".