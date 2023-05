"L'Inter è questa, in assoluto è la squadra più forte assieme alla Juve in campionato. Non sono accettabili 11 sconfitte in 32 partite. Nei dentro o fuori, i giocatori riescono a gestirsi meglio, il tecnico è poco importante in quelle situazioni; negli altri casi, invece, vengono fuori mille problemi. L'Inter è veramente forte, incrocio le dita perché vinca la Champions ma deve stare attenta in campionato". Antonio Cassano commenta così la vittoria dell’Inter sulla Lazio.