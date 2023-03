Dal calcio, al padel. Antonio Cassano vuole costruire un centro con tre campi da padel dove organizzare trofei internazionali, nella zona di Rio Parroco a Genova. Lì, la scorsa estate l'ex attaccante ha acquistato dei terreni incolti appena caduto il vincolo di inedificabilità del luogo interessato da rischi idrogeologici.



IL PROGETTO - L'idea di Cassano quella di una copertura degli impianti che elimini il problema dell'eventuale inquinamento acustico, e destinare il 30% dell'area a uso pubblico, fruibile dagli abitanti del quartiere e da chi ha disabilità, prevedendo anche panchine e un'area giochi per i bambini. Molti residenti della zona però chiedono di lasciare verde quell'area, e sono pronti a un'eventuale battaglia per frenare il progetto di Cassano.



LA REPLICA - Fantantonio ha risposto così ai residenti che sono contrari alla costruzione dei campi da padel in quella zona: "Voglio riqualificare quell’area, che in passato è stata purtroppo usata anche come una discarica - sono le parole riportate da Il Secolo XIX - Lo faccio con i miei soldi, senza lucrare, per la passione che ho per il padel. Non capisco cosa faccio di male".