Antonio Cassano sembra aver messo da parte la vita da calciatore ed è pronto per iniziare una nuova vita calcistica: quella da direttore sportivo. Il barese, infatti, è stato ammesso al corso per direttore sportivo della FIGC. All’età di 36 anni dunque Cassano proverà a proseguire la sua avventura nel mondo del calcio, ma non più da calciatore. Tra gli iscritti al corso della FIGC anche il campione del mondo Cristian Zaccardo.