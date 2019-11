Antonio Cassano non è mai banale nei suoi commenti. Specialmente quando parla di Sampdoria. L'ex fantasista barese ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, toccando vari temi, a partire dalla spinosa questione della cessione societaria: "Non capisco perché i tifosi di colpo dopo sei anni abbiano preso a contestarlo. È vero che quest’anno la squadra stenta, ma i risultati sono sempre stati ottimi. Ferrero ha chiesto 95-100 milioni per vendere la Samp, sono gli altri che volevano comprare che non si sono mai avvicinati a quella cifra".



Parole di elogio per il tecnico Ranieri: "Se salverà la Samp? Credo proprio di sì. È la persona ideale con la sua esperienza, ha già ridato tranquillità". Cassano ha poi ricordato i presidenti avuti in carriera, con una menzione particolare per Garrone: "l migliore in assoluto è stato Riccardo Garrone" conferma. "Poi, non l’ho praticamente avuto come presidente, ma lo conosco bene, Tonino Gozzi. Ha fatto dell’Entella un modello di società. Due persone serie, perbene, sincere e leali, che non hanno nulla a che vedere con tante brutte cose che ci sono nel calcio di oggi. So che il sogno di Gozzi è portare l’Entella in Serie A - conclude - glielo auguro di cuore, sarebbe bellissimo per lui e per il calcio"