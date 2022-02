Antonio Cassano torna all’attacco di Mourinho alla BoboTv: "La Roma ha meritato di vincere la partita, anche qualitativamente mi è piaciuta, al di là del rigore e dell'espulsione. Ha sofferto poco e dominato il gioco in un campo dove è dura per tutti vincere. La Roma mi è piaciuta ed era tanto che non la vedevo con questa idea di gioco e propositività. Il ragazzo davanti viaggia già verso i venti gol, a 22 anni, venendo dall'Inghilterra. Sarà strano? Non c'era Mourinho in panchina...".