Oggi è arrivata la notizia dell'addio definitivo di Antonio Cassano al calcio. Domani sera Le Iene trasmetteranno l'ultima intervista di FantAntonio: eccone qualche anticipazione.



Iene: Meglio il calcio nel ‘99 o adesso?



Cassano: Quello del ‘99 tutta la vita. Adesso sono tutte schiappe. Una massa di pippe.



Iene: Ma come?



Cassano: Togli la Juve in Serie A e Higuain che gioca nel Milan, trovami un campione.



Iene: Icardi?



Cassano: Goleador.



Iene: Hai mai fatto a botte?



Cassano: Quando ero bambino sì.



Iene: Ma è vero che le hai prese da Stramaccioni?



Cassano: [ride, ndr] Gli piacerebbe.



Iene: Si era parlato di botte negli spogliatoi e che lui te le aveva date…



Cassano: No, ci siamo solo spintonati e basta.



Iene: Cosa pensi di Capello?



Cassano: Il più grande allenatore che abbia avuto.



Iene: Di Galliani?



Cassano: Il dirigente più forte degli ultimi 30 anni in Serie A.



Iene: Di Totti?



Cassano: Calciatore più forte italiano della storia insieme a Baggio e Maldini.



Iene: Il peggior allenatore che hai incontrato?



Cassano: Stramaccioni.



Iene: I tre calciatori più scarsi con cui hai giocato?



Cassano: Una valanga, non lo so. Eh non posso dirlo, poverini dai.



Iene: Cosa ne pensi della Juve?



Cassano: È la squadra più forte in assoluto in Italia e una delle migliori in Europa.



Iene: Ci giocheresti adesso?



Cassano: A 36 anni vado in retromarcia, come faccio?



Iene: Però se ti proponessero un contratto ci giocheresti?



Cassano: No, la Juve non è per me. Dopo tre giorni mi caccerebbero. Primo giorno la firma, secondo giorno l’allenamento, terzo giorno la rescissione.



Iene: Cosa ne pensi della Nazionale che non si è qualificata al Mondiale?



Cassano: È la cosa giusta. Non è una squadra decente.



Iene: Ma per colpa dei giocatori? Comunque il livello tecnico non era abbastanza alto?



Cassano: Assolutamente è colpa dei giocatori. Anche Guardiola, che è il migliore allenatore al mondo, non può fare miracoli senza giocatori. Chi vince sono sempre i calciatori, chi perde sono gli allenatori.



Iene: Mancini è l’uomo giusto?



Cassano: È l’uomo giusto con una grande squadra. Sarà l’uomo giusto con una squadra normalissima? Bah, ne dubito.



Iene: Lui ti piace come allenatore?



Cassano: Top, sì.