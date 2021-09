Antonio Cassano, in una live Twitch con Cristian Vieri, parla così del Milan: "Ha strameritato il successo. Inoltre sapete cosa mi convince? La rosa larga, occhio perché se gioca così il Milan fa paura. Pioli ha giocato a uomo sui giocatori fondamentali di Sarri. Poi è entrato il fenomeno, lo svedese, Ibrahimovic. A 40 anni continua a far paura a livello qualitativo. Il Milan mi piace tanto, ancora di più dell'anno scorso. Pioli si è evoluto Pioli si è evoluto in positivo, in questi anni di Milan è cresciuto tanto, questo è segno di intelligenza. Tonali? Ha fatto una grandissima partita, adesso lo vedo più sciolto e più libero. Voglio sottolineare anche Tomori, un acquisto meraviglioso che fa rendere bene anche gli altri compagni come ad esempio Romagnoli".