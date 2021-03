Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato di Franck Kessie: "Il Milan è l'italiana che mi ha impressionato di più in Europa. Si è dimostrata nonna anche senza grandi nomi, Kessie mi sta impressionando. Avevo dubbi, ora sta facendo qualcosa di incredibile, non so se c'è squadra in cui non giocherebbe titolare. Potrebbe farlo nel Bayern o nel Barcellona senza problemi. Se continuerà Pioli, questa è una squadra che nell'arco di 2/3 anni può aprire il ciclo anche in Italia".