Cassano non le manda a dire. Durante una diretta Instagram con l'amico Bobo Vieri ha detto la sua su Ibrahimovic: "Ancora discutiamo Ibrahimovic? Ha fatto tantissimi gol, assist ed è dominante. Il Milan senza Ibrahimovic arriva decimo in classifica. E' una squadra normalissima senza nè capo nè coda. Da quando è arrivato a gennaio li ha cambiati e ha cominciato a migliorare tantissimi giocatori: Leao, Calhanoglu e Calabria sono altri giocatori. Ogni volta che parlo di Ibrahimovic, dopo Ronaldo il fenomeno e Van Basten è il centravanti più forte che abbia mai visto. E' completo: fa gol, sa servire i compagni, gioca con la squadra ed è completo. Ha 39 anni ed un giocatore così non lo trovi nemmeno a 25 anni"