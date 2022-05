“Non è il calciatore che mi fa impazzire, non ha grande qualità, ma Tonali è uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Corre, combatte, fa gol. Non so cosa gli sia scattato qualcosa in testa. Maignan, Leao e Tonali stanno trascinando il Milan verso lo scudetto. In più aggiunto l’importante di Pioli nella gestione del match con i cambi”. Così Antonio Cassano alla BoboTv.