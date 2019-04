Antonio Cassano è indagato per resistenza a pubblico ufficiale. L'ex attaccante barese è stato iscritto nel registro indagati per aver strappato di mano il libretto delle multe all'agente di polizia locale che gli stava verbalizzando una sanzione per eccesso di velocità nei pressi di Nervi, vicino a Genova. Il fatto in questione risale a un anno fa.